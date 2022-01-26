На Житомирщині за добу, 25 січня, підтвердили коронавірус у 941 жителя області. Померли четверо людей.

Про це 26 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

25 січня лабораторний центр провів 1 452 дослідження на наявність захворювання – у 941 жителя області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 7 189 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще четверо людей:

27-річний чоловік – житель Житомира;

74-річна жінка та 82-річний чоловік – жителі Овруча;

73-річний житель Олевська.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 340 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 919 жителів, Бердичеві – 284, Коростені – 243 та Новограді-Волинському – 190.

25 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 202 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 148 775 жителів, з яких 138 246 вже одужали.

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