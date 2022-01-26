Коронавірус на Дніпропетровщині: за добу підтвердили понад 800 нових випадків

За минулу добу, 25 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 804 нових випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 3 людей. Ще 218 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 250141 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 234455 жителів області. Померли 9 106 людей.

Що відомо

- За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141. Це найбільше від початку року

- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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