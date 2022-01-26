У Миколаєві 26 січня для мешканців тьох мікрорайонів міста змінили тарифи на воду. Це стосується Варварівки, Великої Коренихи та с. Надбузького.

Про це стало відомо під час засідання виконкому у Миколаївській міській раді.

За словами начальниці відділу цін та цінової політики управління економіки та інвестицій Олени Боличевської, рішення дозволить забезпечити соціальну справедливість для жителів зазначених районів.

"Фактичний тариф становив 26 гривень за кубічний метр для Варварівки, для Великої Коренихи — це понад 59 гривень, а для села Надбузьке — ціна понад 123 гривні", — розказала Олена Боличевська.

Саме тому, за словами Олени Боличевської, тариф на перекачування води встановлять для проведення розрахунків із споживачами Великої Коренихи, Варварівки та с. Надбузьке у розмірі 17,532 грн/куб. У 2021 році цей тариф становив 16,78 грн/куб.

Зі слів Олени Боличевської, підприємство "Миколаївводоканал" погодилось затвердити тарифи без вимоги компенсації різниці у тарифах.

Відповідне рішення підтримали 12 членів виконкому із 14 присутніх на засіданні. Це рішення набирає чинності з 1 лютого 2022 року.

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