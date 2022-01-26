За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 016 осіб

2 016 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 759 людей, другою дозою – 834, додатковою – 3, бустерною дозою вакцинували 420 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 718 546 жителів.

81 736 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 22 січня 2022 року. Одну дозу отримали 29 929 осіб, другу дозу – 28 984, додаткову дозу отримали 628 осіб, бустерну дозу – 22 195 людей.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 221 308 людей, з них отримали одну дозу – 15 221 306 осіб, дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237, бустерну дозу – 248 063 особи. Загалом провели 30 003 374 щеплення.

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