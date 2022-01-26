На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 889 осіб

У 889 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 231 особи. Летальних випадків не зафіксовано. Медики провели 2 862 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (123 особи): Борсуківська сільська ОТГ – 6, Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 32, Лановецька міська ОТГ – 38, Почаївська міська ОТГ – 17, Шумська міська ОТГ – 27.

Тернопільський район (480 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 3, Бережанська міська ОТГ – 25, Білецька сільська ОТГ – 4, Великоберезовицька селищна ОТГ – 44, Великогаївська сільська ОТГ – 6, Залозецька селищна ОТГ – 2, Збаразька міська ОТГ – 30, Зборівська міська ОТГ – 33, Золотниківська сільська ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 14, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 12, Нараївська сільська ОТГ – 1, Озернянська сільська ОТГ – 6, Підволочиська селищна ОТГ – 18, Підгороднянська сільська ОТГ – 11, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 9, Скориківська сільська ОТГ – 23, Теребовлянська міська ОТГ – 9, Тернопільська міська ОТГ – 225.

Чортківський район (286 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 3, Бучацька міська ОТГ – 32, Васильковецька сільська ОТГ – 2, Гримайлівська селищна ОТГ – 2, Гусятинська селищна ОТГ – 20, Заводська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 14, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4, Колиндянська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 38, Монастириська міська ОТГ – 41, Нагірянська сільська ОТГ – 12, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 2, Трибухівська сільська ОТГ – 4, Хоростківська міська ОТГ – 16, Чортківська міська ОТГ – 89.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіло 118 617 осіб, з них 106 957 вже видужали та 2 212 людей померли.

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