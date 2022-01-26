На дорогах — ожеледиця. На Прикарпатті синоптики оголосили штормове попередження

На Прикарпатті синоптики оголосили штормове попередження. Упродовж 26 січня в Івано-Франківську та області на дорогах збережеться ожеледиця.
Про це Суспільному повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Також синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий сніг — першийПогодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Людям рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов. рівень небезпеки (жовтий).
"У високогір'ї Карпат температура повітря вночі сягатиме від 7°C до 12°C морозу, вдень — від 3°C до 8°C морозу", — повідомляють в управлінні.
Прикарпатські поліцейські просять водіїв бути уважними на дорогах області та закликають:
- уникати різкого гальмування;
- дотримуватися безпечної дистанції;
- обирати безпечну швидкість;
- уникати обгону та виїзду на смугу зустрічного руху;
- під'їжджаючи до пішохідних переходів і місць розташування дитячих закладів, знижувати швидкість до мінімуму;
- не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.
Поліцейські наголошують і пішоходам про дотримання дорожних правил. Зокрема, переходити дорогу лише в зазначених місцях, попередньо переконавшись у відсутності автомобілів, та позначати свій одяг світловідбивальними елементами.
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