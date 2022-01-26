На дорогах — ожеледиця. На Прикарпатті синоптики оголосили штормове попередження

На Прикарпатті синоптики оголосили штормове попередження. Упродовж 26 січня в Івано-Франківську та області на дорогах збережеться ожеледиця.

Про це Суспільному повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Також синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий сніг — перший рівень небезпеки (жовтий).

"У високогір'ї Карпат температура повітря вночі сягатиме від 7°C до 12°C морозу, вдень — від 3°C до 8°C морозу", — повідомляють в управлінні.

Прикарпатські поліцейські просять водіїв бути уважними на дорогах області та закликають:

уникати різкого гальмування;

дотримуватися безпечної дистанції;

обирати безпечну швидкість;

уникати обгону та виїзду на смугу зустрічного руху;

під'їжджаючи до пішохідних переходів і місць розташування дитячих закладів, знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Поліцейські наголошують і пішоходам про дотримання дорожних правил. Зокрема, переходити дорогу лише в зазначених місцях, попередньо переконавшись у відсутності автомобілів, та позначати свій одяг світловідбивальними елементами.

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