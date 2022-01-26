На Харківщині вперше з листопада зафіксували понад 1500 випадків COVID-19

Минулої доби на Харківщині виявили 1506 випадків коронавірусу, 333 людини одужали. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19. Понад 1500 випадків хвороби за добу в Харківській області не фіксували від 11 листопада 2021 року.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 258 636 людей, 26 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними центру, 26 січня Харківщина повернулася до "жовтої" зони карантину.

"235 709 випадків одужання, 16 370 випадків під медичним спостереженням, 6557 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 1208 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 172;

Чугуївський — 15;

Куп'янський — 30;

Ізюмський — 28;

Лозівський — 5;

Красноградський — 9;

Богодухівський — 39.

Минулої доби в Україні виявили 24 321 новий випадок COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в Івано-Франківській області (1972), м. Київ (1919), Львівській (1886), Харківській (1506) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 141 смерть внаслідок коронавірусу.

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