На Рівненщині через несплату аліментів майже чотири тисячі людей обмежили у праві виїзду за кордон та керування авто. Про це Суспільному повідомили у міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

Скільки грошей стягнули

Упродовж 2021 року державні виконавці Рівненщини стягнули 160,3 млн грн аліментів на користь 9 046 дітей. До частини боржників застосували тимчасові обмеження та стягнули з них понад 34 мільйони гривень, – розповіла Суспільному головна спеціалістка сектору комунікацій з громадськістю Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Людмила Пшебільська.

Найбільші суми аліментів, які стягнули в розрізі районів за 2021 рік:

Вараський міський відділ Державної виконавчої служби (МВ ДВС) – 36, 6 млн грн на користь 590 дітей;

Рівненський МВ ДВС – 24, 71 млн грн на користь 1 514 дітей;

Рівненський районний відділ ДВС (РВ ДВС) – 13, 1 млн грн на користь 443 дітей;

Костопільський РВ ДВС – 12,4 млн грн на користь 635 дітей;

Дубровицький РВ ДВС – 7,9 млн грн на користь 316 дітей;

Сарненський РВ ДВС – 7,8 млн грн на користь 751 дитини;

Дубенський МРВ ДВС – 7,3 млн грн на користь 872 дітей.

У Демидівському, Зарічненському, Гощанському відділах ДВС, за словами спеціалістки, у 2021-му була найменша кількість виконавчих документів по сплаті аліментів.

"З початку 2022 року, станом на кінець січня, державні виконавці області вже стягнули 5,4 млн грн аліментів на користь 1 389 дітей", – додали у міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

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Наразі в органах Державної виконавчої служби Рівненщини на виконанні – 15 489 виконавчих документів з виплати аліментів.

Неплатники та "санкції"

Якщо людина не сплачує аліменти, на неї можуть накласти обмеження.

Тимчасові обмеження боржників стосуються права виїзду з України, керування автомобілем, користування зброєю та полювання. Їх застосовують до тих, хто боргує дітям понад чотири місяці, а у випадку з важкохворими дітьми – це три місяці.

"Станом на 20.01.2022 державні виконавці Рівненщини винесли 3 960 таких обмежувальних постанов", – повідомила Людмила Пшебільська.

Вона додала: тимчасові обмеження знімаються, якщо держвиконавець винесе постанову про закінчення виконавчого провадження або якщо боржник погасить заборгованість у повному обсязі.

Якщо ж у платника аліментів виникне заборгованість, його оштрафують:

борг за один рік – штраф у 20% від заборгованої суми;

за два роки – штраф 30% від боргу;

за три роки – 50% від суми боргу.

Якщо боржник ухиляється від сплати аліментів на утримання дітей, то відповідно до ст. 164 Кримінального кодексу України, йому загрожують громадські роботи на строк від 80 до 120 годин, або арешт на строк до трьох місяців, або обмеження волі строком до двох років.

В управлінні Мін'юсту нагадали: під час тимчасових карантинних обмежень обов’язок батьків щодо утримання дітей не припиняється. При цьому, усі примусові заходи теж застосовуються, за винятком виходу державних виконавців за місцем проживання боржників та за місцем знаходження майна боржників.

Що відомо

У березні 2021-го Верховна рада ухвалила за основу рішення про внесення змін до Сімейного кодексу щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

Станом на травень 2021-го аліменти своїм дітям на Рівненщині повинні платити 417 матерів. Лише 60 з них робить це вчасно, решта – боржниці. Чоловіків-боржників в області – понад 15 тисяч, – йдеться в інформації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Впродовж 2020 року органи Державної виконавчої служби області стягнули майже 100 мільйонів гривень аліментів для 13,5 тисяч дітей з неповних сімей.

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