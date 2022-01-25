У Чернівцях покажуть художньо-документальний фільм про спільну історію УПА та сучасної війни з Росією. Фільм називається "Шлях поколінь", він знятий на основі реальних подій.

Про це йдеться на сторінці у Facebook мистецького центру імені Миколайчука.

У фільмі переплітаються події Другої світової війни, коли українські повстанці воювали проти нацистів і радянських військ, з бойовими діями на Сході.

Головний герой сюжетної лінії сучасності — хлопець з Києва, який вважає, що війна його не стосується. Він з дружиною потрапляє на Волинь і там змінює погляди на життя.

Автором фільму є кінопродюсер та журналіст Михайло Ухман. Він та інші творці фільму будуть присутні на кінопоказі, про це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу комунікацій управління комунікацій Анастасія Кокоячук.

Показ стрічки відбудеться 26 січня о 18:00 в культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука. Аби його відвідати, необхідно мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, довідку про одужання або негативний ПЛР-тест. Вхід — безкоштовний.

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