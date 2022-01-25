25 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1060 людей. Це найбільше за увесь період пандемії.

Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації в Telegram.

Лабораторний центр дослідив понад п'ять тисяч зразків аналізів.

Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.

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