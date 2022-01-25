У Хмельницькому завтра, 26 січня, відновлять навчання в звичайному режимі у всіх школах, які 25 січня перевіряли на наявність вибухівки.
Про це у прямому етері програми «Сьогодні. Головне» на Суспільному Поділля повідомила виконувачка обов’язків директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська.
«На 19:00 годину 25 січня усі керівники хмельницьких шкіл повідомили у департамент, що в їхніх навчальних закладах попрацювали слідчо-оперативні групи, ні вибухівки, ні будь-яких небезпечних предметів правоохоронцями виявлено не було. Тож вже офіційно є висновок про те, що усі навчальні заклади міста Хмельницького завтра відновлюють навчання в звичайному режимі», - сказала Ольга Кшановська.
За її словами, на дистанційному навчанні перебуватимуть лише деякі класи у школах міста, де діти хворіють і мають підтверджений діагноз COVID-19.
Посадовиця каже, що на наявність вибухових пристроїв перевіряли лише 39 навчальних закладів міста Хмельницького. Школи у селах, які увійшли до Хмельницької міської громади, з її слів, 25 січня навчалися у звичайному режимі.
Що відомо
- У Хмельницькому через ймовірне замінування загальноосвітніх закладів міста 25 січня призупинили навчання. Наразі дітей евакуювали, а правоохоронці шукають вибухівку в школах міста.
- 25 січня у Службу безпеки України надійшло повідомлення, що всі школи Хмельницького заміновані. Одразу після повідомлення керівники закладів почали евакуацію дітей з освітніх закладів. За словами в. о. директорки міського департаменту освіти Ольги Кшановської, учні та педагоги були готові до подібних інцидентів.
- Повідомлення про замінування 39 шкіл та торговельно-розважальних центрів Хмельницького близько десятої години ранку 25 січня надійшло на електронну пошту управління служби безпеки України, розповідає пресофіцерка Хмельницького райвідділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, правоохоронці одразу ж повідомили директорів закладів про негайну евакуацію.
- Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування, зокрема навчальних закладів на Хмельниччині, як елемент гібридної війни для посилення тиску на Україну. Так Суспільному прокоментувала ситуацію із повідомленням про замінування шкіл у Хмельницькому 25 січня речниця управління СБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.