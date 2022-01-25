У Хмельницькому завтра, 26 січня, відновлять навчання в звичайному режимі у всіх школах, які 25 січня перевіряли на наявність вибухівки.

Про це у прямому етері програми «Сьогодні. Головне» на Суспільному Поділля повідомила виконувачка обов’язків директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська.

«На 19:00 годину 25 січня усі керівники хмельницьких шкіл повідомили у департамент, що в їхніх навчальних закладах попрацювали слідчо-оперативні групи, ні вибухівки, ні будь-яких небезпечних предметів правоохоронцями виявлено не було. Тож вже офіційно є висновок про те, що усі навчальні заклади міста Хмельницького завтра відновлюють навчання в звичайному режимі», - сказала Ольга Кшановська.

За її словами, на дистанційному навчанні перебуватимуть лише деякі класи у школах міста, де діти хворіють і мають підтверджений діагноз COVID-19.

Посадовиця каже, що на наявність вибухових пристроїв перевіряли лише 39 навчальних закладів міста Хмельницького. Школи у селах, які увійшли до Хмельницької міської громади, з її слів, 25 січня навчалися у звичайному режимі.

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