Сніг та ожеледиця: на Одещині оголосили штормове попередження

26 січня в Одесі та області оголосили штормове попередження. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

На території регіону збережеться ожеледиця, вночі буде без опадів, вранці та вдень – невеликий сніг. Вітер прогнозують вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с. В Одесі температура становитиме вночі близько 6-8°С морозу, вдень близько 0°С.

В області слід очікувати вночі 6-11°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2° тепла. На автошляхах області видимість під час снігу не більше одного-двух км.

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