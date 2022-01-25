У Львові 24 школи перевели на дистанційне навчання учнів 1-4 класів. Про це повідомила у коментарі Суспільному керівниця міського управління освіти Леся Васюта. Таке рішення мали право ухвалити керівники навчальних закладів.

На разі учні початкових класів ліцею № 52 навчаються очно. У вівторок, 25 січня, на уроки в ліцей прийшли 68 учнів. Це третина від усіх учнів початкової школи.

"Не можу сказати, що всі діти були хворі, тому що ми обдзвонюємо батьків впродовж дня, ми просимо їх повідомляти про випадки захворюваності, але лише п'ять випадків захворюваності на COVID. Тобто це ті діти, яким зроблено ПЛР-тест і ми точно знаємо, що ці діти хворі", — каже директорка ліцею Світлана Матис.

Учнів трьох початкових класів цього ліцею перевели на дистанційне. Педагогічний колектив кожної школи окремо вирішує, як навчатимуться школярі. Учні ж старших класів усіх шкіл Львова уже навчаються відділено із понеділка, 24 січня.

"У нас вже 24 школи самостійно прийняли рішення про перехід на дистанційне навчання учнів 1-4 класів. Станом на сьогодні, серед учнів 1-4 класів 292 дитини хворіють на коронавірус. На грип та ГРВІ – 7 522 дитини. Загалом з 1 по 11 клас – 935 дітей мають коронавірус. Більше 10 тисяч на грип та ГРВІ", — каже керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Також у Львові не працюють 6 дитячих садків, на самоізоляції 86 груп, бо 38 дошкільнят хворі на коронавірус, повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта. Якщо у дитсадку хворіє дитина чи вихователь – уся група перебуває на ізоляції, допоки хворий не одужає.

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