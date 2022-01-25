Біля одного з банків у Києві 25 січня стався конфлікт зі стріляниною. Правоохоронці затримали двох людей і розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Про це повідомляє поліція Києва.

За даними правоохоронців, конфлікт виник між представниками охоронної фірми, які зайшли до приміщення банку, де перебувала група невідомих.

"Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", – кажуть у поліції.

Фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали двох учасників конфлікту. Слідчі Шевченківського управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Максимальне покарання за нею – від трьох до семи років ув’язнення.

Як повідомили "Бабель" і "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, конфлікт стався між представниками організації "Український стяг" та інкасаторами з приватної охоронної фірми "Легіон".

Фото: Крістіан Умеров / Facebook / скриншот з відео

Представники "Українського стягу" намагалися наклеїти свої наліпки на пункт обміну валют, але інкасатор нібито розцінив ці дії як напад і здійснив кілька пострілів із автомата.

Цю версію подій частково підтвердив член "Українського стягу" Крістіан Ударов, виклавши відео сутички у Facebook. "Щойно озброєні тітушки з автоматами напали на мене та активістів руху "Український стяг" біля головного управління СБУ", – заявив він.

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