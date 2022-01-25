Співробітників Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу звинуватили у вимаганні та одержанні хабаря. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Заступника начальника одного із відділів та державного інспектора підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, під час перевірки кафе-бару у центрі Одеси представники екологічної інспекції вимагали від власника закладу 1 500 дол. За хабар інспектори обіцяли не штрафувати підприємця, який порушував екологічне законодавство. Щоб продовжити працювати чоловік погодився з пропозицією.

Одеська обласна прокуратура Співробітники Державної екологічної інспекції, яких затримали, та представники прокуратури

Після випадку співробітників інспекції звільнили. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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