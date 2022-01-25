У Києві в лютому планують запустити систему оплати проїзду за допомогою банківської картки. Спочатку така можливість в тестовому режимі буде доступною лише для кількох маршрутів.

Про це повідомив Петро Оленич, заступник голови КМДА з питання цифрової трансформації, на сторінці Facebook.

Він зазначив, що Київ став першим містом в Україні, яке повністю відмовилося від паперових квитків у громадському транспорті.

"За цей час електронним квитом скористались 140 млн разів, у Київ Цифровий згенеровано 11 млн QR-квитків", – написав Петро Оленич.

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