Закарпаття з 25 січня — в помаранчевій зоні. Область потрапила туди через збільшення кількості хворих на коронавірус. Для прийому пацієнтів у лікарнях наразі є 1930 ліжок, — розповіла Суспільному заступниця директора департаменту охорони здоров’я ОДА Ольга Чемет.

Ковідне відділення в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака має 140 ліжок. За словами директора медзакладу Юрія Яцини, серед 51 пацієнта, 36 — перебувають на кисневій терапії. 6 людей — у реанімації.

"За період від жовтня, відколи ми працюємо, лікували й виписали 500 пацієнтів, досить велика в нас летальність – 70 людей померли за цей період. Додаткові ліжка завжди є можливість розгорнути, тому що лікарня наразі має 554 ліжка", — розповів Юрій Яцина.

120 ліжок для хворих на COVID-19 розгорнули в Центрі легеневих хвороб, – розповів директор закладу Василь Скрип. За його словами в медзакладі є можливість розгорнути додаткові ліжка.

"Я думаю, що це можливо, але поки про це не йдеться. Ми заповнені на 50%. Сьогодні зранку, 25 січня, був 61 хворий. Понад 85% — це важкі, кисневозалежні хворі. У реанімації в нас є 10 ліжок, з них 8 заповнені. Четверо хворих знаходяться на апараті штучної вентиляції легень", — зазначив Василь Скрип.

У Закарпатській обласній дитячій лікарні розгорнули 60 ліжок для хворих на COVID-19. За словами завідувачки інфекційного відділення медзакладу Віри Соловйової, наразі в них на лікуванні 44 дітей. Стан здоров’я пацієнтів — середньої важкості.

"На ШВЛ нема нікого, на кисні перебувають двоє людей. Якщо буде потрібно і якщо буде більше 80% наповнюваність, тоді розгортатимуть ще ліжка", — розповіла Віра Соловйова.

На 48,9% завантажена Закарпатська обласна інфекційна лікарня. Там для лікування хворих на COVID-19 розгорнули 90 ліжок – розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Ольга Чемет. За її словами, загалом у нашій області у 17 медзакладах лікують COVID-19.

"Усі ці 17 закладів подалися на контрактування цього року з Національною службою здоров’я. Кількість ліжок, яких наразі є 1930, поки ми не скорочували. Сьогодні найбільш завантажені заклади на Міжгірщині, на Іршавщині, а також Ужгородська міська центральна клінічна лікарня", — розповіла Ольга Чемет.

За словами Ольги Чемет, у разі потреби в області є можливість розгорнути додаткові ліжка для лікування хворих на COVID-19.

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