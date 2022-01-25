На головній каналізаційній станції Житомира у тестовому режимі запрацювали три нові насоси та решітки. Всього планують встановити шість насосів. Реконструкцію здійснюють за грантові гроші уряду Словенії. Про це Суспільному розповів технічний директор комунального підприємства "Житомирводоканал" Сергій Єрьомін.

За його словами, старі насоси планують демонтувати, а нові насоси два дні працюватимуть у тестовому режимі, їх випробовуватимуть у надійності в експлуатації.

"Це сучасні нові насоси, які зменшать витрати електроенергії, збільшать надійність подачі стоків", – каже Сергій Єрьомін.

Фото: Суспільне Житомир

Також встановили решітки для очищення стоків, яких взагалі не було на головній каналізаційній станції Житомира.

"Те сміття, яке надходить у труби, ці нові решітки вже усувають, – каже Сергій Єрьомін. – Далі насосне обладнання перекачує це на очисні споруди, де йде повна очистка і виходить чиста вода".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Єрьомін

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Три нових насоси, що встановили на головній каналізаційній станції Житомира, на відміну від старих, працюють повністю в автоматичному режимі. Працівники станції навчаються обслуговувати це обладнання. Їх інструктують спеціалісти з автоматизації.

"У нас зараз іде випробування експлуатації насосів протягом 72 годин, – каже інженер з автоматизації Григорій Шадура. – Ми намагаємося пояснити працівникам те, що незрозуміло. Тепер їм не потрібно буде дивитися на ємність і запускати насоси вручну. Проте є ділянка роботи, яку від людини не забереш, це – спостереження за тим, чи немає підтікань або забиття".

Фото: Суспільне Житомир Григорій Шадура

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Для переоснащення головної каналізаційної станції Житомира уряд Словенії виділив три мільйони грантових євро.

Фото: Суспільне Житомир

Що відомо

У листопаді 2020 року в Житомирі розпочали реконструкцію каналізаційної станції.

Ввечері 6 серпня 2021 року у Житомирі на головній каналізаційній насосній станції сталася аварія.

13 жовтня 2021 року на головній каналізаційній насосній станції Житомира завершують першу частину реконструкції.

У Житомирі каналізаційні стоки забруднили річку Тетерів.

Після першої аварії у Житомирі щогодини проводили лабораторні дослідження води у Тетереві.

12 серпня "Житомирводоканал" повідомив, що стоки більше не потрапляють у Тетерів – рівень кисню у воді нормалізували.

30 серпня на "Житомирводоканалі" стався прорив, наступного дня підприємство розпочало заміну частини пошкодженої каналізаційної труби.

В ніч з 18 на 19 вересня вийшли з ладу насоси головної каналізаційної насосної станції, які до 13 години дня 19 вересня відремонтували.

На Житомирщині через аварію на насосній станції у річці Тетерів гине риба.

"Житомирводоканал" не визнає провину у забрудненні Тетерева – припис екологів оскаржуватимуть в суді.

23 вересня у Житомирі зафіксували масовий мор риби.

Мор риби у Житомирі міг статися через скид неочищених стоків водоканалу – Держекоінспекція.

Черговий скид нечистот у річку – на "Житомирводоканалі" зупинилася каналізаційна станція.

Зранку 7 жовтня на головній каналізаційній насосній станції "Житомирводоканалу" сталася аварія, в результаті якої неочищені стоки знову потрапили у річку Тетерів.

Нечистоти стікали у Тетерів упродовж дня, поки на водоканалі усували поломку обладнання.

у Тетерів упродовж дня, поки на водоканалі усували поломку обладнання. "Житомирводоканал" відремонтував поломку на насосній станції – стоки в річку не потрапляють.

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