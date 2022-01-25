У Сумському Краєзнавчому музеї запрацювала виставка подружжя художників Віктора та Галини Михайличенків – "Мистецтву віддані серця". Вернісаж – пам’ятний, бо вперше відбувається без самих авторів. Віктор Михайличенко помер 25 січня 2021 року, його дружина – понад 10 років тому. Які твори представлені і якими запам’яталися митці рідним та друзям – у цьому матеріалі.

30 акварелей та півтори десятки гобеленів – частина цієї колекції зберігається у фондах музею, частину надала донька митців Світлана. Жінка говорить – за творчістю батьків спостерігала з дитинства.

"Пам’ятаю, як й мама й тато ходили на природу, милувалися, захоплювалися цим світом і передавали кожен по-своєму у своїх роботах. Скільки пам’ятаю, батько брав нас на етюди, брали маленькі етюдники й писали, а вже потім він створював великі роботи. Запам'яталась любов до природи, яку все своє життя передавали батьки", – говорить донька художників Світлана Михайличенко.

Роботи, що представили, виконані у період з 90-х по 2020-й. На них – пейзажі, натюрморти, квіти. Має кілька картин Михайличенка у своїй колекції й друг родини, художник Олександр Чередниченко.

"Я завжди був прихильником акварелі. В мене штук 8 робіт, які він мені подарував, які подобаються всім! Абсолютно! Мені їх пропонують навіть продати. Я кажу – ні, таке не продається. Це настільки красивий, тонкий живопис, тонка, класична акварель. В Харкові такого немає, в Сумах такого немає. В Києві його цінували – мабуть, і в Києві такого немає. Великих акварелістів в Україні не так і багато", – каже заслужений художник України Олександр Чередниченко.

Суспільне Суми Це стенд з пейзажами Сумщини.

Робота "Зимова річка" – одна з останніх, написана у 2020-му.

Суспільне Суми "Зимова річка"

А портрет Галини Михайличенко художник створив у 2014-му, вже після смерті дружини.

Суспільне Суми Портрет Галини Михайличенко.

Також представлені роботи самої Галини – ручні та станкові гобелени.

Суспільне Суми Гобелени Галини Михайличенко.

За словами директорки художнього музею Надії Юрченко, роботи подружжя зберігаються в українських музеях й за кордоном.

"Віктор і Галина дуже багато отримали відзнак. Але головної – Заслужених художників України – не дочекалися. Але вони в будь-якому разі увійшли в історію мистецтва, саме українського мистецтва. Художники, які працювали на натурі й тільки з натурою, вранці, ввечері, заходи, сходи сонця, річечки, туман", – говорить директорка Сумського художнього музею Надія Юрченко.

Зі слів доньки художників, багато є робіт, які ще не оформлені й не були представлені на виставках. Тож, каже, сподівається, що ще буде можливість їх показати.