На Полтавщині сім шкіл перебувають на дистанційному навчанні

У Полтавській області сім шкіл влаштовують онлайн-заняття для учнів усього закладу чи окремих класів. Шість із них – через поширення COVID-19, ще одна – через ГРВІ, розповіла Суспільному спеціалістка обласного департаменту освіти Ірина Вовк.

За тиждень після закінчення зимових канікул сім освітніх закладів області перейшли на дистанційне навчання. Через поширення коронавірусу на онлайн-уроках учні таких шкіл:

Полтавська ЗОШ №38;

Полтавська початкова школа №42;

Полтавський спортивний ліцей;

Пирятинський ліцей;

Горбівський НВК Градизької громади;

Таверівська ЗОШ Чутівської громади.

Як повідомила Ірина Вовк, на дистанційне навчання через ГРВІ перевели три класи Шишацької школи. За її словами, усього в області 525 загальноосвітніх навчальних закладів.

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