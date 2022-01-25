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На Полтавщині сім шкіл перебувають на дистанційному навчанні
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На Полтавщині сім шкіл перебувають на дистанційному навчанні

Ігор Ізотов Дарина Литвак
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На Полтавщині сім шкіл перебувають на дистанційному навчанні Фото: google.com

У Полтавській області сім шкіл влаштовують онлайн-заняття для учнів усього закладу чи окремих класів. Шість із них – через поширення COVID-19, ще одна – через ГРВІ, розповіла Суспільному спеціалістка обласного департаменту освіти Ірина Вовк.

За тиждень після закінчення зимових канікул сім освітніх закладів області перейшли на дистанційне навчання. Через поширення коронавірусу на онлайн-уроках учні таких шкіл:

  • Полтавська ЗОШ №38;
  • Полтавська початкова школа №42;
  • Полтавський спортивний ліцей;
  • Пирятинський ліцей;
  • Горбівський НВК Градизької громади;
  • Таверівська ЗОШ Чутівської громади.

Як повідомила Ірина Вовк, на дистанційне навчання через ГРВІ перевели три класи Шишацької школи. За її словами, усього в області 525 загальноосвітніх навчальних закладів.

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