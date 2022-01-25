На Миколаївщині вивчають пасажиропотік для внутрішніх перельотів

Миколаївський аеропорт відновлює внутрішні рейси після тривалої перерви. Щотижня для пасажирів будуть доступні чотири рейси до Києва і у зворотному напрямку.

Про це 25 січня під час пресконференції в терміналі миколаївського аеровокзалу розповіла голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Миколаївський міжнародний аеропорт 24 січня прийняв борт з київського аеропорту "Жуляни" — літак авіакомпанії "Мотор Січ".

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Літак на Миколаївському летовищі

Триває переліт близько години, вартість від 1257 гривень і вище, в залежності від терміну придбання квитка та опцій, які будуть надані на борту. З Миколаєва борт вилітає о 07:20 ранку понеділка, середи, п’ятниці, в суботу о 08:00. З Києва — о 19:15 понеділка, середи, п’ятниці та о 20:00 неділі. Цей борт зайшов до миколаївського аеропорту не тільки для виконання рейсів, а й на базування.

Станом на 25 січня вивчаються варіанти й інших напрямків перельотів.

"Ми розглядаємо різні напрямки, вже запроваджене нове направлення, а саме Львів. Але Львів виконуватиметься через посадку в Києві. Тому, якщо є охочі, то вже і на зараз ми можемо відправлятися і до Львова", — розповів в.о. генерального директора комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Петро Кизим.

Пасажиропотік вивчатиметься, час та дні прибуття та відправлень можуть корегуватися в залежності від такої необхідності. За словами Петра Кизима, найближчий виліт запланований на 26 січня.

Розклад руху літаків:

Київ (19:15) — Миколаїв (20:25) — понеділок, середа, п'ятниця.

Київ (20:00) — Миколаїв (21:10) — неділя;

Миколаїв (7:20) — Київ (8:30) — понеділок, середа, п'ятниця.

Миколаїв (8:00) — Київ (9:10) — субота.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.