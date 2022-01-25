Тернополяни подають заявки для участі в соціальному проєкті "Реалізуй"

Більше десяти тернополян подали заявки для участі в конкурсі соціальних проєктів "Реалізуй". Його започаткували представники ІТ-спільноти Тернополя. Про це розповіла Суспільному керівниця проєкту Катерина Міхайліді.

За її словами, проєкти реалізовуватимуть у галузях освіти, охорони здоров’я, інновацій, культури та безпеки. Переможця визначатимуть ІТ-компанії, які фінансують проєкт. Він отримає гроші на реалізацію свого проєкту. Сергій Кутузов – представник однієї з 11-ти ІТ-компаній Тернополя, які долучилися до фінансування проєкту. Він зазначив:

"Це має бути максимально корисно для великої кількості людей. Зараз дуже бракує освітніх проєктів, соціальних площ, спейсів, там де люди могли б комунікувати між собою, ділитися ідеями, навчати один одного. І я говорю не тільки про ІТ, а й в ширшому розумінні цього слова, тобто, нам потрібен якийсь такий драйвер, де люди могли б обмінюватися інформацією і допомагати один одному розвиватися".

Автор: Андрій Прокопів/Суспільне Проєкти реалізовуватимуть у галузях освіти, охорони здоров’я, інновацій, культури та безпеки

Керівниця проєкту "Реалізуй" Катерина Міхайліді наголосила, що проєкт у Тернополі реалізують вперше. Його особливість в тому, що тернополяни захищатимуть свої проєкти перед комісією та громадою:

"Ми хочемо, щоб тернополяни прийшли на захист своїх проєктів. Тобто, щоб не тільки ІТ-компанії могли вирішити долю якихось проєктів, а власне кожен житель міста Тернополя міг прийти на цей захист, послухати всі проєкти, які будуть представлені і надалі один проєкт виберуть ІТ-компанії, а за інший зможе сама громада прийти і проголосувати".

Заявки для участі у проєкті можна подавати до 31 січня. Взяти участь у конкурсі проєктів може будь-яка громадська організація, орган самоврядування чи особа, якій виповнилося 18 років, – розповіла Катерина Міхайліді.

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