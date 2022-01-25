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Захворіла майже половина акторів.У Чернівецькому драмтеатрі скасували показ вистав
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Захворіла майже половина акторів.У Чернівецькому драмтеатрі скасували показ вистав

Христина Тимофійчук
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Захворіла майже половина акторів.У Чернівецькому драмтеатрі скасували показ вистав Шпальта

В драмтеатрі не показуватимуть вистави до кінця січня. Це пов'язано з поширенням COVID-19 серед акторів.

Про це у коментарі Суспільному сказав директор театру Юрій Марчак.

За його словами, із 27 акторів на COVID-19 хворіє 12 людей, відтак показувати вистави неможливо. Тому до кінця січня скасували щонайменше п'ять показів. Наразі невідомо, як довго не працюватиме театр, адже тест на COVID-19 здали не всі актори трупи.

Гроші за придбані квитки можна отримати в касі театру.

Що відомо

  • З 18 січня область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Вона є сигнальним про можливий перехід у "червону". Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.
  • З 21 січня школи та училища області перебувають на дистанційному навчанні. Воно триватиме два тижні.
  • З 1 лютого Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання. На дистанційній формі також перебувають студенти медичного університету.
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