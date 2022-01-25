В драмтеатрі не показуватимуть вистави до кінця січня. Це пов'язано з поширенням COVID-19 серед акторів.
Про це у коментарі Суспільному сказав директор театру Юрій Марчак.
За його словами, із 27 акторів на COVID-19 хворіє 12 людей, відтак показувати вистави неможливо. Тому до кінця січня скасували щонайменше п'ять показів. Наразі невідомо, як довго не працюватиме театр, адже тест на COVID-19 здали не всі актори трупи.
Гроші за придбані квитки можна отримати в касі театру.
Що відомо
- З 18 січня область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Вона є сигнальним про можливий перехід у "червону". Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.
- З 21 січня школи та училища області перебувають на дистанційному навчанні. Воно триватиме два тижні.
- З 1 лютого Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання. На дистанційній формі також перебувають студенти медичного університету.