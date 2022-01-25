В драмтеатрі не показуватимуть вистави до кінця січня. Це пов'язано з поширенням COVID-19 серед акторів.

Про це у коментарі Суспільному сказав директор театру Юрій Марчак.

За його словами, із 27 акторів на COVID-19 хворіє 12 людей, відтак показувати вистави неможливо. Тому до кінця січня скасували щонайменше п'ять показів. Наразі невідомо, як довго не працюватиме театр, адже тест на COVID-19 здали не всі актори трупи.

Гроші за придбані квитки можна отримати в касі театру.

Що відомо