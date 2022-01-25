Херсонські Тетяни розказали, як впливає їх ім'я на долю

25 січня – день Тетяни. Ця християнська свята жила за часів Давнього Риму. Суспільне поспілкувалося з кількома херсонками, які мають це ім’я, а також дізналось, як часто називають Тетянами дівчат у Херсоні.

"Тетянка, Танюша" - так ласкаво і в дитинстві, і зараз рідні та друзі називають Тетяну Краснолуцьку. Коли народилася, розказує жінка, батьки одразу вирішили, що в родині має бути "засновниця" Тетяна.

"Мені дуже подобається моє ім’я. По життю мені дуже щастило. Можливо, ім’я сприяло цьому. Може інші обставини. Тетяна – це упорядниця, засновниця. І щоб я не робила, мені все вдавалося", - каже завідувачка відділу мистецтв Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки Тетяна Краснолуцька.

Фото: Суспільне Херсон

В родині, говорить жінка, вона - не єдина Тетяна. Сестра свою доньку теж назвала Тетяною. Чимало і колег з таким іменем. У роки, коли народилася, розказує Тетяна, її ім’я було популярне. Нині Тетянок - підлітків і студенток не так вже і часто зустрінеш, каже жінка.

"Якщо так по відвідувачах, то є Тетяни. Зараз більше Марій, Дарин, але все таки є. Серед наших відвідувачок є Тетяни", - каже жінка.

Тетяна Вінник - адміністраторка дитячої творчої студії. Її батьки хотіли назвати Діаною, але прийшов майбутній хрещений і запропонував свій варіант – Тетяна. Своїм ім’ям, говорить, задоволена. Іншого імені для себе не уявляє.

"З моїм ім’ям дуже цікава історія. Коли народжується дитина в родині, бувають суперечки, як назвати. У нас цю суперечку вирішив хрещений. Для мене ім’я Тетяна серйозне чомусь здається. Коли мене називають саме Тетяна, я збираюся і стаю діловою та зосередженою, а коли Таня, то я більш м’яка", - каже жінка.

Тетяна сім років працює з дітьми. За цей період, каже, вихованок Тетян майже не було. Частіше таке ім’я зустрічалося у мам і бабусь дівчаток.

"Це ім’я нині дуже рідкісне. Зараз називають більш екзотичними іменами. За сім років, які я працюю з дітьми, Тетян зустрічала тільки два рази", - каже Тетяна Вінник.

Нині в моді екзотичні імена. Ім’я Тетяна серед батьків не популярне, проте два роки тому воно увійшло до трійки лідерів імен для новонароджених, розказує головна спеціалістка відділу державної реєстрації актів цивільного стану Валерія Шкарупа.

"Останнім роком, коли називали іменем Тетяна, це було 2019 року у травні. Воно посіло третє місце за популярністю. Зараз менше стали так називати. Почали дітей називати екзотичними іменами, щоб виділити дитину", - каже Валерія Шкарупа.

Чи будуть більше дівчат називати Тетянами, передбачити важко, каже Валерія Шкарупа, все залежить від моди. Зараз частіше називають дітей старовинними іменами і за церковним календарем імен.

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