На Волині через ожеледицю "швидка" злетіла в кювет. Авто витягали рятувальники

У Луцькому районі поблизу села Скобелка 25 січня водій карети екстреної медичної допомоги через ожеледицю не впорався з керуванням і потрапив у кювет. Про це Суспільному телефоном розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

З його слів, екіпаж повертався з виклику.

"Дорога була дуже слизька. Госпіталізованих людей всередині не було, тільки водій і медики. З ними все добре, вони не травмувалися", – зазначив Станіслав Лінік.

Фото: ГУ ДСНС у Волинській області

Як розповіла Суспільному начальниця відділу обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій Ірина Варварук, автомобіль "швидкої" повертався зі сторони Луцька в Горохівську багатопрофільну лікарню.

Фото: ГУ ДСНС у Волинській області

На місце події викликали рятувальників, які бензопилою розчистили дерева біля авто. Витягнули машину за допомогою троса.

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