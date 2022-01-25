Переправляли мігрантів через кордон: на Закарпатті судитимуть двох чоловіків

Двох жителів села Забрідь Ужгородського району судитимуть за незаконне переправлення групи мігрантів через кордон. Закарпатські прокурори скерували обвинувальний акт щодо обидвох чоловіків, — повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

У відомстві повідомили, що у липні 2021 року чоловіки намагалися переправити в обхід пунктів пропуску сімох громадян Сомалі на територію ЄС.

"Вони провели мігрантів лісистою місцевістю до українсько-польського кордону, надаючи вказівки для подальшого його перетину і забезпечуючи продуктами харчування. Сомалійців виявили і затримали польські прикордонники неподалік с. Устшики-Гурне, на відстані близько 10 км від кордону", — йдеться у повідомленні.

Чоловікам може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі (ч.2 ст.332 ККУ). Також, одному з чоловіків висунули обвинувачення за незаконне зберігання боєприпасів (ч.1 ст.263 ККУ), оскільки під час обшуків у помешканні одного з обвинувачених виявили ручну гранату РГД-5.

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