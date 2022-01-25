Серед близько двох тисяч підприємців з Харківської області, які поїхали до Києва на акцію проти "тотальної фіскалізації" 25 січня, за попередніми даними, немає травмованих чи затриманих.

Про це Суспільному повідомила координаторка "Коаліції підприємців України" на Харківщині Катерина Ільяшенко, яка бере участь в протесті.

"Серед жителів Харківщини травмованих немає. Можливо, якщо хтось їхав своїм ходом, але нам тоді про це буде невідомо... Серед тих, хто поїхав [централізовано] — нам не надходила інформація про травмованих", — сказала Ільященко.

Акцію під Верховною Радою, за її словами, проводить не тільки "Коаліція підприємців України", але і рух "Save ФОП". За словами Катерини, силовики встановили між двома акціями автозаки, акції не були об'єднаними.

Мотивацію протесту Катерина пояснює так: "Більше року нас уряд, президент, Гетманцев (Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики — ред.) "водили за ніс", створивши робочі групи і Раду при президенті, обдурили нас і не винесли проєкт, що був напрацьований робочою групою про нерозширення фіскалізації".

Інформація про те, що харків'яни отримали травми або були затримані на акції у Києві, немає і у президента Асоціації приватних роботодавців Олександра Чумака.

"Може, інформація з'явиться пізніше. Поки що таких випадків немає", — сказав він.

За його даними, до столиці поїхали більш ніж півтори тисячі підприємців: "Тільки з Харкова поїхали 280 людей автобусами, з районів області — 430 людей. Ще дуже багато людей поїхали власним транспортом або на автобусах чи на потягах".

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