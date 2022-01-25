На Волині люди приїхали на сесію сільради, щоб повернути сімейного лікаря

Жителі села Чорниж приїхали на сесію Колківської селищної ради. Селяни просять повернути сімейного лікаря в амбулаторію, – розповіла Суспільному місцева жителька Лідія Винарська.

Лікарка, яка надавала медичні послуги селянам, уже не працює.

Куди поділася лікарка

Жителька Чорнижа Лідія Винарська каже: місцева лікарка, з якою підписувала декларацію, звільнилася і поїхала працювати в обласний центр. Амбулаторія, яка обслуговувала три села з населенням чотири тисячі, залишилася без сімейного лікаря.

Суспільне Волинь Жителька села Чорниж Лідія Винарська

"Умови є в селі, є амбулаторія, яка нам може прослужити 50 років. Але ніхто не звертає на це уваги. Зараз пік хвороби дуже сильний, батькам дати довідку в школу, хто дасть, немає ні до кого", – каже жінка.

Суспільне Волинь Приміщення амбулаторії нині пустує

Як розповіла інша жителька села Валентина Кот, зараз за медичною допомогою більшість звертаються в Колківській центр первинної медико-санітарної допомоги, Луцьк чи Маневичі.

Лікарів на всіх не вистачає

Амбулаторія в селі Чорниж належить до Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги. Як розповів під час сесії керівник медустанови Яков Смокович, нині в центрі працює вісім лікарів, для обслуговування колківської громади не вистачає ще чотирьох.

Як повернути в сільську амбулаторію сімейного лікаря, каже, не знає.

Суспільне Волинь Керівник Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги Яків Смокович

"Це треба вирішувати на рівні міністерства. Я бачу вихід у Чорнижа в тому, що їм треба знайти лікаря, який би оформився там фізичною особою, підприємцем, працював на себе і обслуговував жителів того куща", – додав керівник Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Як розповів заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Валерій Руцький, який теж був присутній на сесії, відповідає за сімейного лікаря в Чорнизькій амбулаторії керівництво центру первинної меддопомоги в Колках. Відтак забезпечити три села сімейним лікарем має саме цей медзаклад.

"Є таке поняття, як вахтовий метод. Керівник повинен організувати роботу так, щоб двічі на тиждень туди їздив лікар. Іншого варіанта поки що немає", – зазначив представник обласного управління охорони здоров'я.

Зрештою під час сесії депутати Колківської селищної ради ніяких рішень не ухвалювали. Як розповіла жителька села Чорниж Лідія Винарська, люди хотіли привернути увагу влади до своєї проблеми.

Зі слів заступника начальника обласного управління охорони здоров'я Валерій Руцький, в області в центрах первинної медико-санітарної допомоги не вистачає 38 лікарів.

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