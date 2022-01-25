У Рівному запрацювала муніципальна варта. Що вона робитиме

Від 25 січня інспектори новоствореної муніципальної варти перевірятимуть, чи правильно паркуються водії у Рівному. Вулиці міста патрулюватимуть троє представників відділу з контролю паркування, розповів керівник департаменту Андрій Пасічник. Вони спілкуватимуться з водіями та лишатимуть листівки на лобовому склі.

Перший рейд відбувся у вівторок, 25 січня. Інспектори розпочали із вулиці 16 Липня, на якій встановлений знак, що забороняє припарковувати тут автівки. Втім на місці інспектори виявили припарковані і на проїзній частині, і на тротуарі машини.

Фото: Суспільне Рівне Такий вигляд мала вулиці 16 Липня вранці 25 січня

За порушення правил паркування передбачений штраф від 340 до 680 гривень, але поки інспектори водіїв лише попереджатимуть.

"Неприємна картина, коли є безоплатна стоянка. І вона знаходиться за два метри до автомобіля, який, бідний, не дотягнув з якихось причин. То якраз для нього в нас є чудова пам'яточка водія. Ну, він не один. В нас їх для всіх вистачить. Багато хто з них ще й мають дрібні порушення: виїзд з прилеглої території, ближче десяти метрів до нього. Це вже все букетом-джекпотом," – каже інспектор департаменту муніципальної варти Сергій Серіков.

Присутні на місці водії із журналістами Суспільного спілкуватися не забажали. Натомість опитані нами пішоходи схвалюють роботу муніципальних вартових.

"Стоять машини – ні пройти, ні проїхати. То мало тут стоять, де не можна. На тротуари заїжджають. Йде з дитиною, з возиком жінка: як проїхати? Я сам водій, сам за кермом. Сто років їжджу, ну такого не роблю. Я машину ставлю на Дубенській і тролейбусом їду, бо там місця немає де поставити", – каже рівнянин Анатолій Матвійчук.

Фото: Суспільне Рівне Водіям неправильно припаркованих автівок інспектори лишають листівки

Загалом інспектори з паркування працюватимуть на трьох спеціально визначених маршрутах в центральній частині Рівного. Кожен з них має особливості, але усюди правила дорожнього руху масово порушують, додають представники муніципальної варти.

Інспектори сподіваються на адекватну реакцію водіїв на зауваження. Зброї, електрошокерів чи кийків їм не видаватимуть.

"Ми не розрізняємо, чи це судді, чи це адвокати, чи це прокурори. Інспектори підковані у законодавстві, вони вповноважені рішенням виконавчого комітету виносити постанови. Спілкуватися з такими водіями вони зможуть, зможуть пояснити, що водії порушують", – стверджує директор департаменту муніципальної варти Рівного Андрій Пасічник.

Фото: Суспільне Рівне Інформаційні листівки для водіїв від муніципальної варти

Зараз до департаменту найняли шість працівників, 17 кандидатів ще розглядають. Триває конкурс на начальників відділів. З нових працівників сформують центр відеонагляду та відділ благоустрою.

"Недарма були презентовані й шеврони, і нагрудні знаки – це зовнішній вигляд інспектора муніципальної варти, і кожен жетон є номерний. Це максимально відкритий орган в роботі для наших громадян", – пояснює заступник міського голови Рівного Ігор Кречкевич.

Поки що інспектори базуються в адмінбудівлі на вулиці Лермонтова. Виділене для них приміщення на вулиці Степана Бандери ще не реконструювали. Також департамент проводить перемовини стосовно отримання програмного забезпечення для належного оформлення штрафів.

Що відомо

Департамент муніципальної варти – проєкт депутатів Павла Алексєвича, Наталії Майорової та Світлани Марчук. Підставою розроблення проєкту рішення назвали необхідність підвищення рівня захищеності життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх власності, сприяння охороні громадського порядку та дотримання правил благоустрою, запобіганню правопорушенням, посиленню боротьби зі злочинністю.

Рішення про створення департаменту муніципальної варти розглянули на сесії Рівнеради наприкінці квітня 2021 року. Тоді питання викликало дискусію, деякі обранці вносили свої пропозиції до положення, аби повноваження майбутніх працівників цього органу не суперечили законодавству.

10 червня 2021 року міський голова Олександр Третяк призначив начальника департаменту Муніципальної варти. Нам став 27-річний Андрій Пасічник. Він має досвід роботи у Національній поліції України та в органах внутрішніх справ.

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