У Чернівцях продавця Калинівського ринку засудили до одного року обмеження волі.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці прокуратури.

За інформацією прокуратури, відвідувач хотів повернути куплений товар, однак 41-річний продавець вдарив його. Це сталось у травні минулого року. Тоді у покупця діагностували струс головного мозку, перелом носа та щелепи.

Продавець свою вину у суді не визнав.

Чоловік відбуватиме покарання у виправному центрі. Його залучатимуть до праці, при цьому, роботу оплачуватимуть.

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