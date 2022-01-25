У Чернівцях продавця Калинівського ринку засудили до одного року обмеження волі.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці прокуратури.
За інформацією прокуратури, відвідувач хотів повернути куплений товар, однак 41-річний продавець вдарив його. Це сталось у травні минулого року. Тоді у покупця діагностували струс головного мозку, перелом носа та щелепи.
Продавець свою вину у суді не визнав.
Чоловік відбуватиме покарання у виправному центрі. Його залучатимуть до праці, при цьому, роботу оплачуватимуть.
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