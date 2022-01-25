Депутат однієї з районних рад Харківщини, за даними СБУ, очолював групу, яка підробляла сертифікати про щеплення проти COVID-19 та довідки про негативні ПЛР-тести для жителів Луганської, Полтавської, Київської та Харківської областей.

Про це 25 січня повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, депутат очолює один з "Центрів первинної медико-санітарної допомоги", та працював над тим, щоб інформація про щеплення людей, які не вакцинувалися, була внесена до системи eHealth. Довідка коштувала 2,2 тис. гривень.

"До оборудки причетні двоє мешканок Луганщини, які очолювали приватну комерційну структуру з працевлаштування за кордоном, а підроблені COVID-сертифікати були частиною "пакета" їхніх клієнтів", — сказано у повідомленні.

ssu.gov.ua

Група працювала пів року, за місяць отримувала понад 100 тис. гривень, повідомляє СБУ.

"Правоохоронці задокументували вісім епізодів протиправної діяльності. У ході обшуків, проведених в офісних приміщеннях комерсантів на Луганщині та у службових приміщеннях Центру на Харківщині, вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність", — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обладміністрації Максим Хаустов сказав Суспільному, що інформації про підробку сертифікатів директором "Центру первинної медико-санітарної допомоги", не має. У Службі безпеки не уточнюють, про який саме район Харківщини йдеться.

Про підозру учасникам групи ще не оголосили. Справу розслідують як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та службове підроблення. Покарання — до трьох років позбавлення волі.

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