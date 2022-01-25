Львівські школярі можуть подати документи на транспортну картку у навчальному закладі. Тепер у кожній школі призначать людину, яка прийматиме пакети документів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рішення ухвалили, аби школярі активніше подавали документи. Отримуватимуть транспортну картки також у навчальних закладах.

Для виготовлення учнівської картки слід надати такі документи:

паспорт або свідоцтво про народження;

індивідуальний податковий номер за наявності;

кольорове фото (3 см х 4 см);

заяву на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних;

учнівський квиток (довідка з місця навчання);

квитанцію про оплату вартості транспортної картки ЛеоКарт.

Також учнівську картку можуть отримати через Портал мешканця. Готову картку у цьому випадку можна отримати в Центрі обслуговування пасажирів, після сповіщення про її готовність.

Учні, які мають 100% пільгу на проїзд у громадському транспорті, документи на виготовлення транспортної картки можуть подавати через Центр обслуговування пасажирів або онлайн через Портал мешканця, а також централізовано у навчальному закладі. До пакету необхідних документів дітям треба додати посвідчення пільговика. Їм не потрібно оплачувати 60 гривень.

Що відомо

13 січня у Львові стартував перший етап впровадження е-квитка. Відтак, в тестовому режимі запрацювала автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті. На цьому етапі тестують обладнання та систему загалом, допомагають пільговим категоріям адаптуватися до користування персоніфікованими картками

До кінця лютого можна здійснювати пільгові поїздки і на основі звичайних посвідчень. Для пасажирів продовжує діяти готівкова форма оплати за проїзд. Вартість незмінна – 10 грн.

Єдиний електронний квиток — "ЛеоКарт" — охоплюватиме всі види громадського транспорту Львова: це трамвай, тролейбус, автобус та дасть можливість пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати.

Увесь львівський громадський транспорт, а це близько 750 маршруток, трамваїв та тролейбусів, уже обладнали валідаторами – це пристрої для зчитування ЛеоКарт.

У 2017 році е-квиток у Львові обіцяли запровадити через 9 місяців. Тобто на початку 2019 року. Згодом дату впровадження перенесли на 2020 рік, а ще пізніше — на 2021.

У грудні 2020 року, оголосили про збір документів для виготовлення пільгового е-квитка. Тоді документи подали 8 тисяч жителів Львівської громади.

Запровадження електронного квитка у Львові коштує понад 11 мільйонів євро.

У квітні у львівських трамваях встановили перші валідатори. Це пристрої для зчитування електронного квитка. Наразі вони працюватимуть у тестовому режимі.

Станом на жовтень 2021 року документи на виготовлення карток для пільгового проїзду подали 63 468 тисяч львів'ян.

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