"Жовтий" рівень небезпечності: на дорогах Черкащини прогнозують ожеледицю

26 січня на дорогах Черкащини очікується ожеледиця. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, у ніч на 26 січня сніжитиме.

"Вдень сніг послабиться до невеликого. Температура вночі 7-12 градусів морозу, вдень -1-6. На дорогах буде ожеледиця", — додав він.

Така погода відповідає першому рівню небезпечності, "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

Потепління прогнозують напередодні вихідних 28-30 січня, додав синоптик.

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