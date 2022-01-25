У Таврійську на Херсонщині правоохоронці вилучили з родини п'ятимісячну дитину. Наразі вона в лікарні. Вирішується питання про її подальше проживання в сім'ї.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області.

Мати дитини подзвонила в поліцію і сказала, що її б’є чоловік.

У квартирі жінки поліцейські побачили безлад та антисанітарію. На кухні плакала дитина у візочку, а поряд з нею на плиті горіла пательня з олією, оселя була в диму.

В іншій кімнаті була матір дівчинки у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські викликали швидку, дитину відвезли до лікарні для медичного огляду та надання допомоги.

фото: поліція Херсонської області

Також інспектори встановили, що жінка має ще двох синів 7 та 3 років. Вони проживають у бабусі. Про ситуацію правоохоронці повідомили у службу у справах дітей.

За невиконання батьківських обов’язків, на матір та батька п'ятимісячної дитини склали адмінпротокол. Їх можуть оштрафувати від 850 до 1700 грн.

Після вивчення ситуації в родині, соцслужби прийматимуть рішення де надалі буде проживати і виховуватись дитина.

Інформація про те, що чоловік б’є жінку, не підтвердилася. Тож жінка ще й відповідатиме за завідома неправдивий виклик спеціальних служб.

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