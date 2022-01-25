У львівських лікарнях є 64 вагітні, які хворіють на коронавірус

У Львівському обласному перинатальному центрі є 22 вагітні, у яких підтверджена COVID-інфекція. Ще 42 вагітні жінки лікуються у Центрі легеневого здоров'я. Про це під час брифінгу повідомила директорка перинатального центру Марія Малачинська.

"Статистика вагітних, хворих на коронавірус, зростає і це насторожує...Якщо говорити про перебіг, то в основному — це симптоми середньої важкості. Однак минулого тижня ми маємо ще одну смерть. Жінка, яка хворіла коронавірусом, померла на 16 добу після того, як народила дитину", — розповіла Марія Малачинська.

Вона додала, що зараз вагітні можуть вакцинуватися у будь-якому пункті щеплення. Такий пункт відкрили і у Перинатальному центрі. Там кожна вагітна жінка можу отримати вакцину під наглядом лікаря акушера-гінеколога.

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