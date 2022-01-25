Причиною загоряння інвентарного будиночка біля ковзанки, встановленої на Соборній площі, є коротке замикання електромережі.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця надзвичайників Ілляна Пацюк.

Пожежа сталася 24 січня близько 23:00 в інвентарному будиночку, де зберігаються господарчі речі, біля ковзанки на Соборній площі.

"24 січня о 22:36 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в тимчасовій споруді на Соборній площі в місті Миколаєві. Рятувальники з’ясували, що через коротке замкнення електромережі загорілася тимчасова споруда. О 22:44 пожежа локалізована, о 22:48 пожежа ліквідована на площі шість квадратних метрів", — розповіла Ілляна Пацюк.

Ковзанку на площі встановило товариство з обмеженою відповідальністю "Атракціони Інвест". За словами директорки підприємства Анастасії Червоної, електропостачання до інвентарного будиночка було відключене.

"Відбулось займання. З якої причини ми не знаємо. Якихось конкретних коментарів ми не можемо дати. Ми написали заяву, аби розібрались у цій справі і дізнались, що стало причиною пожежі. Наші ярмаркові будиночки були відключені від електромережі. Близько 150 тисяч гривень збитків", — розповіла Анастасія Червона.

За словами Анастасії Червоної, ковзанка буде працювати до кінця січня.

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