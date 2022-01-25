26 січня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має розглянути питання щодо призначення позачергових виборів у Запоріжжі та Бердянську.
Про це стало відомо з оприлюдненого порядку денного комітету.
Тим часом народна депутатка Юлія Яцик 25 січня повідомила на своїй сторінці в Facebook, що попередньо датою виборів міського голови Запоріжжя обрали 30 жовтня:
"Щойно на засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії було прийнято рішення про призначення позачергових виборів Запорізького міського голови на 30 жовтня 2022 року", — написала Яцик.
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Завтра під час засідання комітету дату проведення позачергових виборів мають узгодити остаточно.
Що відомо
- 29 вересня 2021 року під час восьмої пленарної сесії міськради, Володимир Буряк заявив про намір скласти повноваження міського голови. В той же день депутати міськради проголосували за його відставку. До позачергових виборів, обов'язки міського голови виконує секретар міськради Анатолій Куртєв, обраний до складу міськради від партії "Слуга народу".
- 16 листопада 2021 року міський голова м. Бердянськ Запорізької області Валерій Баранов подав у відставку. Його обов‘язки виконує секретар міської ради Олександр Свідло.
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