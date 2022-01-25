26 січня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має розглянути питання щодо призначення позачергових виборів у Запоріжжі та Бердянську.

Про це стало відомо з оприлюдненого порядку денного комітету.

Тим часом народна депутатка Юлія Яцик 25 січня повідомила на своїй сторінці в Facebook, що попередньо датою виборів міського голови Запоріжжя обрали 30 жовтня:

"Щойно на засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії було прийнято рішення про призначення позачергових виборів Запорізького міського голови на 30 жовтня 2022 року", — написала Яцик.

Завтра під час засідання комітету дату проведення позачергових виборів мають узгодити остаточно.

Що відомо

29 вересня 2021 року під час восьмої пленарної сесії міськради, Володимир Буряк заявив про намір скласти повноваження міського голови. В той же день депутати міськради проголосували за його відставку. До позачергових виборів, обов'язки міського голови виконує секретар міськради Анатолій Куртєв, обраний до складу міськради від партії "Слуга народу".

16 листопада 2021 року міський голова м. Бердянськ Запорізької області Валерій Баранов подав у відставку. Його обов‘язки виконує секретар міської ради Олександр Свідло.

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