У містечку Оріхів, що в Запорізькій області, двох чоловіків підозрюють у вбивстві місцевого мешканця, з яким вони були знайомі.

Про це 25 січня розповіла Суспільному тимчасово виконувачка обов’язків начальника відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко.

Фото: Національна поліція у Запорізькій області Помешкання вбитого чоловіка

Про те, що чоловік зник, 20 січня до поліції повідомила його сусідка. Вона побачила, що двір та будинок відкриті, в середині розкидані речі, а господаря оселі немає. Оглянувши місце мешкання безвісти зниклого, поліцейські знайшли на території домоволодіння його труп. Він був скинутий у вигрібну яму. Чоловікові було 52 роки.

Фото: Національна поліція у Запорізькій області Двох чоловіків підозрюють у вбивстві знайомого. Вони позбулися тіла, викинувши у вигрібну яму

"В умисному вбивстві з корисливих мотивів підозрюються двоє раніше засуджених чоловіків 1981 та 1992 років народження. Після нанесення смертельних ушкоджень, вони заволоділи грошовими коштами, цінним майном потерпілого та його автомобілем "Фольксваген". Їхнє місце знаходження працівники кримінальної поліції вже встановили", — розповіла Катерина Третинко.

Фото: Національна поліція у Запорізькій області Викрадене авто

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за статтями ККУ "Умисне вбивство", "Незаконне заволодіння транспортним засобом" та "Розбій". Підозрюваним призначили запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою.

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