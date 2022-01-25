Понад 3 тисячі тонн вибухівки та порохових зарядів вартістю понад 5 млрд грн Спеціалізована прокуратура передала із військових складів у Кропивницьку Національному агентству України з питань активів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Судом прийнято рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 3 тисяч тонн вибухових речовин — порохових зарядiв вартістю понад 5 млрд грн", — ідеться у повідомленні.

Протягом усього часу вибухівка безплатно зберігалася на 6 тис. кв. м території одного із військових арсеналів. Це перешкоджало використанню зайнятих потужностей для потреб Збройних сил України та спричинило значні витрати оборонного відомства.

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За даними слідства, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, не маючи дозволу, за 15 тис грн придбало вибухівку у підприємства, яке мало її утилізувати.

Зазначається, ці вибухові речовини – пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню.

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