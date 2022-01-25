Більше як місяць у Скадовську на Херсонщині працює тимчасовий пункт обігріву. Встановили його 20 грудня. Щодоби, каже начальниця відділу соціального захисту населення Скадовської міськради Наталя Кулюк, сюди приходять по двоє-троє людей. Як облаштували пункт та хто ним опікується – дізнавалось Суспільне.

Пункт обігріву у Скадовську встановили ще Нового року, коли знизилася середньодобова температура, розказує Наталя Кулюк. До намету приходять безхатченки, щоб зігрітися та випити чаю, ночувати тут люди не залишаються.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

"Все покладається на зусилля нашого центру та Скадовської міської ради. Передбачено фінансування на забезпечення тимчасового пункту обігріву дровами та гарячим чаєм", - каже Наталя Кулюк.

Перед початком роботи пункту обігріву, каже директорка Центру надання соціальних послуг Скадовської міської ради Олена Кожуковська, провели рейд місцями, де збираються люди, які ведуть жебрацький спосіб життя. Таких у Скадовську 9, тільки двоє з них взагалі не мають власного житла.

"У нас є закріплена людина, яка кожного дня тут перебуває. Це соціальний робітник. Наглядає за територією. В разі потреби чаю, печива, повідомляє нам і ми підвозимо продуктовий набір. І займається територією, підготовкою дров", - каже Олена Кожуковська.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

Вперше до пункту обігріву прийшла Ніна Клименко. На вулиці вона живе понад 5 років

"Я тут вперше знаходжусь. Погрітися", - каже жінка.

Пункт обігріву працюватиме за потреби. Коли на вулиці буде плюсова температура, його роботу призупинятимуть, але намет не згортатимуть.

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