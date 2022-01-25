Чернігівська "Десна" проведе тренувальний збір у Туреччині. Поки команда тренується на базі у Чернігові, виліт до Туреччини запланований на 11 лютого. Про це Суспільному повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю футбольного клубу "Десна" Дмитро Дорошко.

На тренувальному зборі команда проведе 5 контрольних матчів і повернеться до України 26 лютого.

Перший офіційний матч у 2022 році команда зіграє вже 27 лютого проти СК "Дніпро-1" в рамках УПЛ.

Нагадаємо, "Десна" за результатами 18 турів посідає 7-ме місце в турнірній таблиці.

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