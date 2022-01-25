Харківщина отримала понад тисячу доз "Ремдесивіру"

Харківська область отримала 1251 флакон препарату "Ремдесивір", який використовують для лікування коронавірусу.

Ліки надійшли у регіон 19 січня, повідомив 25 січня директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Ремдесивір" був отриманий, він вже розподілений між лікарнями, які лікують коронавірус, та вже є в наявності. Препарат безплатний", — сказав Хаустов.

За його словами, даних про розподіл препарату "Молнупіравір", Харківська обладміністрація ще не має.

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