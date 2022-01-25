Харківщина отримала понад тисячу доз "Ремдесивіру"

Харківська область отримала 1251 флакон препарату "Ремдесивір", який використовують для лікування коронавірусу.
Ліки надійшли у регіон 19 січня, повідомив 25 січня директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"Ремдесивір" був отриманий, він вже розподілений між лікарнями, які лікують коронавірус, та вже є в наявності. Препарат безплатний", — сказав Хаустов.
За його словами, даних про розподіл препарату "Молнупіравір", Харківська обладміністрація ще не має.
Що відомо
- 3 липня Європейська комісія схвалила використання препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусної хвороби.
- МОЗ України розпочало підготовку до централізованої закупівлі "Ремдесивіру" для лікування хворих на COVID-19.
- На початку листопада 2021 року Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Пізніше це зробили США і Європейський Союз.
- Кабінет міністрів на засіданні 24 листопада розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Зокрема до списку додали препарати "Молнупіравір" та "Ритонавір".
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко очікує, що вже до 30 січня в Україні зареєструють препарат проти коронавірусної хвороби "Молнупіравір" — перший засіб проти COVID-19 прямої дії, який буде зареєстрований в Україні.