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Міжнародні партнери виділять 35 млн фунтів стерлінгів на відновлення Донбасу — Верещук
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Міжнародні партнери виділять 35 млн фунтів стерлінгів на відновлення Донбасу — Верещук

Антон Степура
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Міжнародні партнери виділять 35 млн фунтів стерлінгів на відновлення Донбасу — Верещук undefined

Міжнародні партнери упродовж трьох років виділять 35 мільйонів фунтів на розвиток громад на сході України, постраждалих від російської агресії, запобігання подальшій ескалації та плавної підготовки та безперешкодної соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це етері телеканалу "Рада" розповіла міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"31 січня має відбутися підписання угоди. США, Канада, Великобританія, Швейцарія та Швеція хочуть допомагати в якості партнерів. 35 мільйонів фунтів стерлінгів виділятимуться упродовж трьох років", — повідомила Ірина Верещук.

Ірина Верещук додала, що у 2022 ріці будуть реалізовані проєкти з енергоефективності та зміцнення громад.

Що відомо

  • 24 серпня 2021 року Велика Британія, Канада, США, Швейцарія та Швеція оголосили про наміри утворити спільний міжнародний фонд "Партнерство за сильну Україну", підписавши відповідний документ.

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