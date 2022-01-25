У рамках експерименту соцпрацівники п'яти громад Дніпропетровщини отримають планшети, велосипеди й скутери для полегшення роботи. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Завдяки транспорту та гаджетам фахівці громад стануть більш мобільними й зможуть краще піклуватися про малозабезпечених, самотніх та людей старшого віку, повідомила директорка департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олена Кришень.

За її словами, учасниками нового проєкту стали три міські територіальні громади Дніпропетровщини – Жовтоводська, Марганецька, Покровська, а також дві сільські – Вакулівська і Раївська.

Це – проєкт Міністерства соціальної політики України. Про його кошторис поки не повідомляється.

Що відомо

У грудні 2021 року Мінсоцполітики повідомило, що визначило перші 105 територіальних громад, які візьмуть участь в експериментальному проєкті з організації в громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах.

Ці громади, зокрема, отримають транспортні засоби й комп’ютерне обладнання.Також фахівці таких громад пройдуть навчання.

Експериментальний проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» за підтримки Світового банку.

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