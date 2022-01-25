У Сумах розшукали чоловіка, який, за версією слідства, надав неправдиве повідомлення про замінування потяга. Про це 25 січня повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

В анонімному повідомленні зазначалося, що вибух має статися в потязі, який прибуває на залізничну станцію обласного центру 24 січня о 18.00. Під час обстеження вибухових речовин і пристроїв не виявили.

Підозрюваного розшукали за дві години. Ним виявився 42-річний мешканець обласного центру. Чоловік перебував неподалік від залізничного вокзалу, де разом з приятелем вживав алкогольні напої. Він сам зателефонував до поліції і повідомив про те, що підклав вибухівку у вагон потягу. Потім чоловік спостерігав за всім, що відбувається, зазначається у повідомленні.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності". Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Що відомо

24 січня у кількох регіонах України евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування.

У Слов'янську 25 січня евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування.

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