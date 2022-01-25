Станом на 24 січня у 26 школах Рівненщини запровадили карантин. Відповідні рішення прийняли місцеві комісії з надзвичайних ситуацій, врахувавши показники захворюваності на ГРВІ та COVID-19. Про це в етері "Українське радіо Рівне" розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Марина Пашковська. Також закрилась і частина дитсадків.

У Рівному з 25 січня усі школи, крім молодших класів, перейшли на "дистанційку". Суспільне розпитало про особливості навчання у школах, вакцинацію працівників навчальних закладів, а також про те, за яких умов учні зможуть повернутися до класів.

Яка ситуація в області

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ та COVID-19 серед педпрацівників та дітей спостерігають у дошкільних навчальних закладах області, – розповіла Марина Пашковська.

"Два садочки припинили роботу у Антонівській громаді, один – у Підлозцівській, три – у Деражненській громадах. Там припинили роботу до 31 січня. Взагалі не працюють садочки у Великомежиріцькій, Малолюбашанській, Миляцькій, Березнівській громадах, а також у Городку", – додала заступниця директора департаменту освіти РОДА.

Щодо шкіл, то найбільше хворих на ГРВІ та COVID-19, за словами Марини Пашковської, у Дубровицькій громаді. Там призупиняли навчання на тиждень, а з 24 січня перейшли на "дистанційку". У Березнівській громаді усі 23 навчальні заклади навчаються дистанційно.

"Загалом станом на ранок 24 січня додатково захворіли ще 105 учнів та 70 вчителів. Понад п'ять тисяч учнів відправили на самоізоляцію, в тому числі й на дистанційну форму навчання", – додала Пашковська.

Серед закладів, де діти можуть перебувати цілодобово, також є ті, які перейшли на дистанційну форму навчання. Це, за словами заступниці, Обласний науковий ліцей у Рівному, Обласний мистецький ліцей в селі Олександрія, спортивний ліцей у Костополі та Клеванська санаторна школа.

"У спеціальних закладах освіти, де перебувають діти з особливими потребами, дозволили працювати в умовах навіть "червоної" зони. Необхідності до переходу на дистанційну форму навчання немає", – додала Марина Пашковська.

Яка ситуація в Рівному

Станом на 24 січня в обласному центрі захворіли близько шести тисяч учнів та близько 300 педпрацівників, у 250 школярів та 131 працівника підтвердили COVID-19. Про це розповіла заступниця Рівненського міського голови з гуманітарних питань Марина Кузмічова.

Відтак, з вівторка, 25 січня, учні 5-11 класів у Рівненській громаді перейшли на дистанційне навчання. Як вчитимуться з 1 по 4 класи — у закладах вирішуватимуть самі, зважаючи на рівень захворюваності дітей, – додала Марина Кузмічова.

Дистанційна форма навчання стосується також і мистецьких шкіл та гуртків.

"Заняття переходять на "дистанційку", індивідуальна форма навчання залишається. Гуртки також рекомендуємо перевести на дистанційне навчання", – сказала Марина Кузмічова.

Вона додала: Рівне, за показниками захворюваності, перевершило показники попередніх хвиль.

Яка ситуація з вакцинацією педпрацівників

У Рівному, за словами Марини Кузмічової, вакцинувалися 90% працівників навчальних закладів.

"Спочатку відсторонювали незначний відсоток, але ті працівники пішли й вакцинувалися. Близько 10% мали довідку про відтермінування вакцинації у зв'язку із перенесеним захворюванням", – додала заступниця міського голови.

Щодо області, то на Рівненщині вакцинувалися 95% педпрацівників, – сказала Марина Пашковська.

"З них 93% пройшли повний курс вакцинації. Є також ті, хто має довідку про відтермінування, або протипокази. Їх допускають до роботи в закладах освіти. 5% освітян невакциновані, це 744 людини, їх від роботи відсторонили", – розповіла заступниця директора департаменту освіти РОДА.

Вона додала: найбільше відсторонених педпрацівників – у Березівській, Сарненській, Володимирецькій, Немовицькій, Вирівській та Рокитнівській громадах. Повністю вакцинувалися у Боремельській, Бугринській, Великоомелянській, Вербській громадах, а також практично весь Дубенський район.

Коли закінчиться карантин

У Рівному, так само як і в області, кінцевої дати закінчення карантину поки не встановили.

"Орієнтовно діти у Рівненській громаді займатимуться дистанційно як мінімум два тижні. Ми вже вичерпали можливості повного карантину. Школи цьогоріч працюватимуть до 8 червня. Але якщо ситуація із захворюваністю буде погіршуватись, і педагоги хворітимуть навіть на дистанційці, ми оголошуватимемо повний карантин", – сказала Кузмічова.

Вона додала: кожна школа подає дані за кількістю хворих на день, на основі яких в управлінні відстежують ситуацію. Заступниця також звернулася до батьків із проханням оперативно повідомляти про стан дітей класним керівникам.

Що відомо

З 27 січня Рівненська область переходить до “червоної” зони епіднебезпеки. Таке рішення 25 січня прийняли на позачерговому засідання Державної комісії ТЕБ і НС.

Раніше Суспільне повідомляло: станом на 21 січня в області 36 шкіл працювали дистанційно, а 16 призупинили навчання. А із 24 січня у Рівному на дистанційну форму навчання перевели десять закладів.

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