Їхав до батьків. На Буковині шостий день шукають 22-річного хлопця

На Буковині шостий день шукають зниклого жителя села Рукшин Дністровського району. 22-річний хлопець вийшов із будинку, в якому тимчасово проживав, і більше не повертався. Останньою зниклого бачила його співмешканка.

Про це Суспільному повідомила речниця управління нацполіції області Лілія Вакарюк.

Буковинця шукають рятувальники та поліцейські. Також долучаються місцеві жителі. Вони прочісують довколишні ліси. За словами Вакарюк, пошуки зниклого триватимуть, допоки його не знайдуть.

Як повідомили в управлінні нацполіції області, зниклого звуть Ігор Паращук. Зі слів дівчини, з якою він проживав, востаннє він сказав, що поїхав до батьків у село Шишківці Чернівецького району. Зниклий худорлявої тілобудови, його зріст приблизно 160-165 сантиметрів. З собою мав рюкзак з теплими речами та великий термос.

Якщо ви бачили Ігоря Паращука, потрібно зателефонувати у поліцію за номером 102.

Фото: Нацполіція Зниклий буковинець Ігор Паращук

Читайте також

На Буковині в аварії загинула 36-річна пасажирка. Водій машини — у реанімації