За новий флагшток у Херсоні заплатять майже 19 мільйонів гривень – голова ОДА

У Херсоні все-таки спорудять флагшток, який мали встановити 2021 року до Дня прапора. За новий готові заплатити майже 19 мільйонів гривень. Про це на пресконференції розповів голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.

"Наразі триває робота у цьому напрямку, оголошений тендер на проєктування і будівництво флагштоку. Очікувана вартість – майже 19 мільйонів гривень. Аукціон на платформі ProZorro відбудеться 8 лютого", - сказав Лагута.

За його словами, за послуги підряднику цього разу заплатять тільки тоді, коли буде підписаний акт виконання робіт.

"Плануємо в першому кварталі вже встановити флагшток, як і було заплановано, біля обласної бібліотеки імені Олеся Гончара", - розповів чиновник.

Що відомо:

До Дня прапора – 23 серпня, у Херсоні планують встановити найвищий флагшток в області. Місцем обрали набережну парку Слави.

Вранці 20 серпня впав найвищий в Херсонській області флагшток, який встановили на площадці біля обласної бібліотеки ім. О. Гончара.

За фактом падіння у Херсоні флагштоку поліція відкрила два кримінальні провадження.

23 серпня голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир та начальник поліції області Олександр Прокудін під час пресбрифінгу розповіли про хід розслідування падіння 70-метрового флагштоку.

Флагшток, що впав у Херсоні 20 серпня, встановлювати не можна.

Чиновників, які відповідали за встановлення флагштоку у Херсоні, відсторонили від роботи до завершення службового розслідування.

З листопада на майданчику біля шляхопроводу ХБК – Таврійський лежить новий розібраний флагшток.

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