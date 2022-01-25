Аварія із вантажівкою: поблизу Кременчука ускладнений рух

У Кременчуцькому районі через вантажний автомобіль, що частково перегородив дорогу, ускладнений проїзд. Рух транспорту регулюють поліцейські. Про це розповіла Суспільному речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Аварія сталася 25 січня близько 9:00 у селі Піщане. Водій вантажівки «DAF» не розрахував безпечну швидкість та з’їхав за межі дороги. Причіпом авто зачепило легковий автомобіль «VolkswagenCaddy». Жоден із водіїв не травмувався, каже Анна Васенко.

Нині рух на дорозі регулюють поліцейські, аби не утворювався затор. Вантажівку з дороги відбуксирують.

Кримінальне провадження щодо цієї аварії не розпочинатимуть, каже речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Читайте також: