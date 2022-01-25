У Львівській області посилять карантинні обмеження. О 17:00 25 січня відбудеться засідання обласної комісії ТЕБ і НС. Нові карантинні обмеження набудуть чинності з 26 січня. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

"Це припинення очного навчання у всіх закладах освіти, крім дошкільної. Друге, це заборона усіх розважальних і масових заходів. Третє, обмеження кількості людей, які перевозять у транспорті, не більше 50%. Окрім того, можуть бути прийняті додаткові рішення", — сказав Орест Чемерис.

За його словами, у області перевищений показник коефіцієнту нових випадків захворюваності, а також — динаміка госпіталізації. За цими показниками Львівщина потрапляє у "червону" зону карантину.

Також на засіданні пропишуть рішення, що у разі погіршення ситуації, з 1 лютого буде повністю припинена робота ресторанів. Вони працюватимуть лише на виніс. А також введуть обмеження у роботу спортивних клубів, фітнес-центрів.

Чи потрапить Львівщина у "червону" зону карантину визначатиме державна комісія ТЕБ і НС. Обласна комісія ж має право посилювати карантинні обмеження.

Що відомо

На ранок 25 січня на Львівщині зареєстрували 2299 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 119 людей одужали, 8 – померли.

На Львівщині близько 5% пацієнтів лікарень вакциновані від коронавірусу.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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